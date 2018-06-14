Mustafa Ceceli’nin yalanı iki yıl sonra ortaya çıktı

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Ceceli, iki yıl önce çıkan “Bentley aldı” haberlerini sosyal medya hesabından yalanlamıştı.. Ancak Mustafa Ceceli’nin yalanını geçtiğimiz yıl olaylı bir şekilde evlendiği eşi Selin İmer ortaya çıkardı.. Selin İmer, eşi Mustafa Ceceli’nin ait 299 bin Euro değerindeki 2015 model Bentley Garage otomobille ilk kez objektiflere takıldı.

NİŞANTAŞI’NDA ALIŞVERİŞ KEYFİ

Nişantaşı’nda alışveriş yapan İmer, arabasına binerken objektiflere takıldı.. Mustafa Ceceli’nin 565 bin euro değerinde Aston Martin DB9 GT Bond Edition ve son model Renge Rover cipi var.