Mustafa Kırantepe kimdir? Mustafa Kırantepe nereli ve kaç yaşında?

Mustafa Kırantepe, 1979 doğumludur. Kameralar karşısına ilk kez Made in Europa adlı sinema filmi ile çıkan Mustafa Kırantepe hakkında merak edilenler haberimizde... Mustafa Kırantepe nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Show TV ekranlarında yayınlanan Çukur dizisinde Medet karakterini canlandıran Mustafa Kırantepe hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Mustafa Kırantepe kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

MUSTAFA KIRANTEPE KİMDİR?

Mustafa Kırantepe, 29 Temmuz 1979 tarihinde İzmir’de dünyaya gelmiştir. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’den 2002 yılında mezun olup, ardından İstanbul’a yerleşmiştir. 2003 ve 2007 yılları arasında İstanbul Devlet Tiyatrosu’nda oyuncu olarak yer aldı. 2003-2010 yılları aralığında aktif olarak seslendirme çalışmaları yapan Mustafa Kırantepe, 2009 yılında bünyesine katıldığı Semaver Kumpanya’da halen oyuncu olarak yer almaktadır.

Bir çok dizi ve sinema filminin seslendirmesini gerçekleştiren Mustafa Kırantepe bugüne kadar Ulan İstanbul, Beş Kardeş, Leyla ile Mecnun ve Muhteşem Yüzyıl Kösem dizileri ve ayrıca Made in Europa, Bornova Bornova, Ümmü Sıbyan, Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku, İtirazım Var, Abluka, Yok Artık, Yok Artık 2, Kırık Kalpler Bankası ve Babamın Kanatları gibi sinema filmlerinde rol almıştır.

2018 yılında Direklerarası Tiyatro Ödüllerinde “En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu” ödülünü kazanan Kırantepe, şimdilerde Show TV ekranlarında yayınlanmakta olan Çukur adlı dizide Medet karakterine hayat vermektedir. Mustafa Kırantepe, 1.72 metre boyunda, 75 kilo ve Aslan burcudur.

Mustafa Kırantepe'nin rol aldığı tiyatro oyunları:

İçerdekiler – Semaver Kumpanya – 2016

Cimri – Semaver Kumpanya – 2016

Kuşlar – Semaver Kumpanya – 2015

Veriler – Semaver Kumpanya – 2014

Bir İnfazın Portresi – Semaver Kumpanya – 2013

Metot – Semaver Kumpanya – 2012

Bir Tutam Hayat – Semaver Kumpanya – 2011

Titus Andronicus – Semaver Kumpanya – 2010

Mustafa Kırantepe’nin rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Naim (Sunay) (Sinema Filmi)

2017-2020 – Çukur (Medet) (TV Dizisi)

2018 – Kelebekler (Sinema Filmi)

2017 – Şansımı Seveyim (Durmuş) (Sinema Filmi)

2016-2017 – Muhteşem Yüzyıl: Kösem (Beynam Ağa) (TV Dizisi)

2016 – Babamın Kanatları (Levent) (Sinema Filmi)

2016 – Kırık Kalpler Bankası (Sinema Filmi)

2016 – Yok Artık 2 (Sinema Filmi)

2015 – Yok Artık (Sinema Filmi)

2015 – Abluka (Sinema Filmi)

2014 – Ulan İstanbul (TV Dizisi)

2014 – İtirazım Var (Bayram) (Sinema Filmi)

2014 – Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku (Sinema Filmi)

2014 – Ümmü Sibyan: Zifir (Metin Hoca) (Sinema Filmi)

2011-2012 – Leyla İle Mecnun (Adem) (TV Dizisi)

2009 – Bornova Bornova (İbo) (Sinema Filmi)

2007 – Made in Europa (Sinema Filmi)