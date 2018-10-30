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Mustafa Sandal aşk iddialarını reddetmişti ama attığı mesajlar ortaya çıktı!
Mustafa Sandal aşk iddialarını reddetmişti ama attığı mesajlar ortaya çıktı!
Ceren Hindistan, dün Mustafa Sandal ile ilişkiye başlamak üzere olduğunu itiraf etmiş, Mustafa Sandal ise aşk iddialarını reddetmişti.
Magazin 30 Ekim 2018 - 10:06

Ceren Hindistan, dün yaptığı açıklamada “Mustafa benim için değerli ve sevdiğim bir insan arkadaşız ve konuşuyoruz. Özel hayatı konuşmaktan yana olmadım ve birbirimizi tanıma aşamasındayız, görüşüyoruz, konuşuyoruz. Karşı tarafta (Mustafa Sandal) istemediği için beni bastırıyor bu konu ondan açıklayamıyorum. Mustafa'ya aşık olmayacak bir kadın tanımıyorum. Bu süreç birbirimizi tanıyarak özel şekilde kalsın istiyoruz. Sosyal medya üzerinden konuşmaya başladık” açıklamasını yapmıştı.

“NEDEN SEVGİLİ OLMUYORUZ?”

11 yıllık eşi Emina Jahoviç ile yakın zamanda yollarını ayıran Mustafa Sandal ise Hindistan’ın bu açıklamalarının ardından aşk iddialarını reddetmişti. 2.Sayfa’da konuşan Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel Salt, Ceren Hindistan’ın Mustafa Sandal’dan gelen mesajları kendilerine gösterdiğini açıkladı. İkilinin açıklamalarına göre Mustafa Sandal, Ceren Hindistan’a şu mesajları atmış:

“Sen çok güzelsin, ben yakışıklı, neden sevgili olmuyoruz.

Tek sıkıntı sana bakarken yaşanılacak konsantrasyon bozukluğu.

Sana aşık olmaktan başka alternatif bırakmadın.

Yan yana fotoğraflarda ne kadar güzel duruyoruz.”

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Son güncelleme: 13:36 - 30.10.2018

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