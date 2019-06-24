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Mustafa Sandal ayrılık iddialarına yanıt verdi
Mustafa Sandal ayrılık iddialarına yanıt verdi
Şarkıcı Mustafa Sandal, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde Beykoz'da bulunan Ted Koleji'nde kullandı.
Emre ÇEVİK
Magazin 24 Haziran 2019 - 07:12

Oyunu kullanan Mustafa Sandal, oy verme işleminin ardından hayranlarıyla selfie çekildikten sonra basın mensupları ile sohbet etti.Yoğun bir çalışma temposunun ardından oy kullanmak için geldiğini söyleyen Sandal “Amerika'da yoğun bir çalışmamız oldu.Çok güzel görüntüler ortaya çıktı oradan Göcek'te kısa bir tatil yapıp buraya geldim” dedi.

Sevgilisi Melis Sütşurup ile sosyal medya adresinden birbirlerini sildikleri yönündeki haberlere Mustafa Sandal, “Yazıldığı gibi bir ayrıldık söz konusu yok, biz Paris'e tatile gittik.Sıkıntımız yok, biz iyiyiz sadece teknik bir hata oldu” sözleri ile açıklık getirerek okuldan ayrıldı.

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