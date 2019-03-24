Mustafa Sandal: Bazen saçma sapan hatalar yapıyoruz

Türkiye Kayak Federasyonu bünyesinde tam 17 yıl sonra oluşturulan ve tüm Türkiye'nin dikkatini çeken Senkronize Kayak Milli Takımı, Nisan 2019'da Amerika ASPEN'de düzenlenecek Dünya Şampiyonası için hazırlıklarını sürdürüyor. Bu ekibin üyelerinden biri olan şarkıcı Mustafa Sandal, sosyal medya hesabından çalışmalarıyla ilgili paylaşımlarda bulunmaya devam ediyor.

Sandal son olarak hesabından yaptığı paylaşımda ekip arkadaşlarıyla birlikte çalışmalar yaptığı sırada çekilmiş fotoğrafını paylaştı. Sandal bu karenin altına: “Yeni bir takımız doğru! Bazen saçma sapan hatalar yapıyoruz ve bıkmadan usanmadan tekrar deniyoruz. Ah şu Türkiye aşkı var ya! Onun sevdasıyla canını dişine takan bir ekip olduk, ben en çok ona seviniyorum! Ahenk bizim işimiz… Ne Mutlu Türküm diyene… Sevdanız üstümüzde olsun” notunu düştü.