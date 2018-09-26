Mustafa Sandal, bıçak altına mı yattı?
İki çocuğunun annesi Emina Jahovic’ten boşandıktan sonra kendini spora adayan Mustafa Sandal, bitkin ve gözleri kızarmış halde görüntülendi. Eşi Emina’dan boşandıktan sonra zor günler geçiren 48 yaşındaki popçu, “Toplantım var” diyerek muhabirlerden kaçtı.
MUSTAFA SANDAL ESTETİK OPERASYON MU YAPTIRDI?
Mustafa Sandal'ın bitkin hali ve yüzündeki kırışıklar “Aniden çöktü” yorumlarına neden oldu. Popçunun estetik operasyonla göz kapaklarını da aldırdığı iddia edildi.