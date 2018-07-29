Mustafa Sandal, boşanmanın ardından İstanbul gecelerinde

Mustafa Sandal, çocuklarının annesi Emina Jahovic'ten yaklaşık bir buçuk ay önce boşandı. Yeni bir ilişkiye başladığı konuşulan Sandal, aşk hayatıyla ilgili sorulara yanıt verememek için bilindik bir yöntem seçti. Önceki gün eğlendiği mekanın çıkışında muhabirlerle karşılaşan Sandal, telefonla konuşuyor gibi davranıp hızla uzaklaştı.

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Bir buçuk ay önce Sırp asıllı eşi popçu Emina Jahovic'ten boşanan Mustafa Sandal, önceki gece Bebek'teki Lucca adlı mekandaydı.

Sandal, erkek arkadaşlarıyla buluşup keyifli vakit geçirdi. Emina Jahovic'ten ayrıldıktan sonra sosyetik bir güzelle aşk yaşadığı iddia edilen ünlü popçu, mekan çıkışında muhabirlerin aşk hayatına yönelik sorularını duymazlıktan gelip cep telefonuyla konuşuyor gibi yaptı. Sandal’ın içinde bulunduğu lüks araç hızla uzaklaştı. Öte yandan Emina Sandal ile Sadettin Saran’ın birliktelik yaşadığı iddiası ise güncelliğini korumaya devam ediyor. Saran ve Jahovic cephesinden şimdiye kadar yalanlama gelmedi.