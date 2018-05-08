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Mustafa Sandal: “Buraya bulaşmayacaktın Cem Yılmaz”
Son zamanlarda sıklıkla spor salonlarında gördüğümüz Cem Yılmaz'a şarkıcı Mustafa Sandal'dan dikkat çekici bir meydan okuma geldi.
Magazin 8 Mayıs 2018 - 09:46

Hemen her yaz kilolu görüntüsüyle magazin sayfalarında kendisine yer bulan komedyen Cem Yılmaz, bu defa işi sıkı tuttu ve sezonu açmadan önce kilo vermek ve kaslı bir görüntüye sahip olmak adına spor salonuna gitmeye başladı. Kısa süre içerisinde çalışmalarının meyvelerini alan Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da yeni görüntüsünden ne kadar memnun olduğunu ortaya koydu.

 

MUSTAFA SANDAL MEYDAN OKUDU

Komedyen Cem Yılmaz’ın yeni ve kaslı görüntüsü hakkında belki de en ilginç çıkış şarkıcı Mustafa Sandal’dan geldi. Fit görüntüsünü korumak adına yıllardır düzenli olarak spor yapan Sandal, Cem Yılmaz’ın el attığı işlere göndermede bulunarak “Buraya bulaşmayacaktın” şeklinde bir göndermede bulundu ve Cem Yılmaz’a meydan okudu.

 

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Son güncelleme: 13:42 - 08.05.2018
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