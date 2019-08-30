Mustafa Sandal dayanamadı ve konuştu: Annemden sonra hayatımdaki en önemli kadın

Özellikle şarkıları ve danslarıyla kendisini izlemeye gelenleri 90’lı yıllara götüren şarkıcı Mustafa Sandal, konserinde birbirinden güzel şarkılar söylerken aynı zamanda şarkıcı dostlarını da sahnesinde ağırladı. Gülben Ergen’i sahneye konuk eden Sandal, konserinin bir yerinde eski eşi Emina Jahovic hakkında konuştu. Sandal şu ifadeleri kullandı: “Eski eşimle de çok arkadaşça, dostça boşandım. Annemden sonra hayatımdaki en önemli kadın, çünkü aslan gibi iki evladımın annesi… Onun mutluluğu benim mutluluğum ve onun her zaman mutlu olmasını istiyorum. Şükürler olsun ki şu an çok iyi arkadaşız”

ANNESİ VE OĞLU SANDAL’I İZLEDİ

90’lı yılların müzikleriyle coşan izleyiciler arasında Mustafa Sandal’ın annesi Tülin Hanım ve oğlu Yaman da vardı. Sandal kıvrak danslarıyla olduğu kadar esprileri ve Gülben Ergen’le olan danslarıyla da geceye damga vurdu.