Mustafa Sandal: Ülkemizden defolup gideceksiniz!

Şarkıcı Mustafa Sandal, Şanlıurfa'da Suriye uyruklu 21 yaşındaki bir fırıncının 9 yaşındaki erkek çocuğuna istismarda bulunduğu iddiasına tepki gösterdi.

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Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde Suriyeli fırıncı F.K.’nın (21), 9 yaşındaki erkek çocuğuna istismarda bulunduğu iddiası ilçeyi ayağa kaldırdı.

İlçede toplanarak yürüyüş yapıp oturma eylemi gerçekleştiren gruba polis tarafından müdahale edilirken, şüpheli sevk edildiği adliyede tutuklandı.

“BİRİNCİ GÜNDEMİM SON NEFESİME KADAR BU OLACAK”

Olayla ilgili görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Mustafa Sandal, X hesabından şu ifadelerle isyan etti:

“Şeref, namus, edep yoksunu bu mahlukların yaptıklarına ‘dur’ demenin vakti geldi de geçiyor bile.”

“Bedeli ne olursa olsun ülkemizden defolup gideceksiniz!”

“Benim artık şu kalan ömrümde 1. gündemim son nefesime kadar bu olacak! Ülkemde mülteci istemiyorum.”

“Halkımız tepkisini göstermekte sonuna kadar haklıdır ama lütfen şiddete şiddetle yanıt vermeyelim, polisimize zorluk çıkarmadan sesimizi yükseltmek de mümkün.”

“Bu olayı gündemden düşürmeyelim (şiddete başvurmadan), ta ki geldikleri yere dönene kadar.”