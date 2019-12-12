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Mustafa Sandal hayatını anlatan kitap çıkarıyor
Mustafa Sandal hayatını anlatan kitap çıkarıyor
Şarkıcı Mustafa Sandal 11 Ocak'ta çıkacak kitabında, aşk hayatından evliliğe dair çok özel itiraflarda bulunuyor.
Magazin 12 Aralık 2019 - 07:47

50. yaşına gireceği gün ‘Beni Ağlatma' isimli kitabını çıkartacak olan popçu özel hayatına dair açıklamalarda bulundu.

Pop yıldızı 2002-2003 tarihleri arasında aşk yaşadığı Tuba Ünsal ile 2008'de evlenip 1.5 yıl önce boşandığı Emina Jahovic'e ayrı bölüm ayırdı.

İki oğlunun annesi Emina Jahovic'e özel bir yer veren Mustafa Sandal “Evlilik hayatıma uygun değilmiş” demeyi de ihmal etmedi. Bu arada Mustafa Sandal'ın kitabında isim vermediği, ama ima ettiği iki ünlü kadınla yaşadığı aşkı merak konusu oldu. Kitabı yakın dostlarına okutan Mustafa Sandal “Onlar kendilerini biliyor, isimleri kalbimde yazılı” dedi.

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