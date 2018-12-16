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Mustafa Sandal ilişki haberlerine noktayı koydu! Soru-cevapta ortaya çıktı…
Mustafa Sandal ilişki haberlerine noktayı koydu! Soru-cevapta ortaya çıktı…
Şarkıcı Mustafa Sandal, instagram hesabının soru cevap uygulaması üzerinden takipçileriyle buluştu, şarkıcı gelen binlerce soru arasından birkaçına yanıt verdi.
Magazin 16 Aralık 2018 - 11:09

Yaşadığı boşanma ve sonrasında adının karıştığı aşk hikayeleriyle kendisinden çokça söz ettiren Mustafa Sandal, geride bıraktığımız gün instagram hesabı üzerinden soru cevap yaptı ve takipçilerinden gelen sorulara yanıt verdi. 15 dakikada 20 bin soru alan Mustafa Sandal bu yoğun ilgiye teşekkür ederken aralarından birkaçını da yanıtladı. Özellikle magazin gündemini meşgul eden ilişki haberleri ve evlilik üzerine sorulara da içtenlikle yanıt veren Sandal, kısa süre içerisinde adının anıldığı: Ceren Hindistan, Irmak Ünal, Serel Yereli ve Gülnur Tutumoğlu gibi isimler üzerinden yöneltilen aşk haberlerine de noktayı koydu… İşte Musti’ye yöneltilen sorular ve verdiği yanıtlar:

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