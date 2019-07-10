Mustafa Sandal Melis Sütşurup’un iddialarına yanıt verdi

Geçtiğimiz günlerde ilişkilerini bitiren Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup arasında gerilim durmuyor. Sütşurup'un 'Mustafa hakkında tesadüfen öyle bir şey öğrendim ki, ilişkiyi hemen bitirdim' sözleri üzerine, Sandal da 'Her ilişki sonrası illa kavga etmek mi doğru olan? Elbette hayır! En azından benim tarzım değil' dedi

İlişkileri bittikten sonra birbirleri hakkında yaptıkları açıklamalar nedeniyle gündemden düşmeyen Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup arasındaki gerilim bitmiyor. Mustafa Sandal’ın “Melis ile kafamız uyuşmadı, ayrıldık… Çocuklarıma başka bir kadından kardeş istemem” sözlerine eski sevgilisi Melis Sütşurup kafaları karıştıracak bir açıklama yaptı.

Ayrılığın iç yüzünü anlatan Sütşurup “Mustafa ile ilişkimin bitmesi onun telefonunda gördüğüm mesaj değil. Mustafa hakkında tesadüfen öyle bir şey öğrendim ki, ilişkiyi hemen bitirdim. Zaten öncesinde de midemi bulandıran çok şey vardı. Ama bunar aldatma ihanet gibi şeyler değil. Daha çirkin şeyler! Detayına girmem bana yakışmaz. Mustafa’nın dün ki röportajında” Melis ile vakit geçirdik” cümlesini çok saygısızca buldum yazık! Bu vakti ne için harcadığını gerçekten merak ediyorum” dedi ve akıllarda soru işareti bıraktı.

Melis Sütşurup’un açıklamalarının ardından Mustafa Sandal sessizliğini bozdu. Ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı;

Her ilişki sonrası illa kavga etmek mi doğru olan? Elbette hayır! En azından benim tarzım değil. “İyi vakit geçirdik ama anlaşamadık olmadı” demek midir kötü olan? Evet ,kıymetli günlerdi, kaliteli zaman geçirdik ama maalesef olmadı ve ayrıldık. Bu kadar net. Benden bir kadın ve iyi bir anne için kötü cümleler söylememi beklemesin kimse… Ve evet iki tane aslan gibi evladım var ve onlara “Size üvey kardeş getirmeyeceğim” diye söz verdiğim doğru. Hayat neler getirir bilemem ama sözümü tutmaya çalışacağım… Ayrılık sonrası sorulan bir soruya, karşı tarafı incitmeden yanıt vermek isteyerek hata mı yaptım? Hayır, bence hata yapmadım… Peki, kırmak istemeden iyi niyetle söylediğim cümlelerin karşılığı “çirkin imalarda bulunmak” mı olmalı? Bunun cevabını da güzel ve iyi kalpli insanların yorumuna bırakıyorum. İyi niyetle başlayan ilişkilerin, şayet bitecekse (ki bunu kimse istemez) yine iyi niyetle ve güzel cümlelerle bitmesi dileklerimle… Biz 25 yıldır birbirimizi çok iyi tanıyoruz ya o bana yeter dostlar…