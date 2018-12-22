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Mustafa Sandal Milano’ya uçtu, ancak yalnız değildi!
Mustafa Sandal Milano’ya uçtu, ancak yalnız değildi!
Şarkıcı Mustafa Sandal, sosyal medya hesabı üzerinden Milano'ya yolculuk yapacağını paylaştı.
Magazin 22 Aralık 2018 - 10:53

Bundan birkaç ay önce çıkardığı single ile beğeni toplayan ve dikkatleri üzerine çeken Mustafa Sandal hakkındaki aşk iddialarıyla da magazin gündeminden düşmüyor. Adı kısa bir süre içerisinde farklı kadınlarla anılan Mustafa Sandal bu aşk iddiaları hakkında herhangi bir resmi açıklama yapmamış ancak hayranlarının sorusuna verdiği cevapta hakkındaki ilişki iddialarının gerçek olmadığını açıklamıştı. Yoğun iş temposu dışında kalan zamanını çocuklarına ayıran Mustafa Sandal hafta sonu planı olarak Milano’ya uçtu.

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Sandal bu yolculuğa çocuklarıyla birlikte çıktı ve o anları hesabından paylaştı.

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