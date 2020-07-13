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Mustafa Sandal oğlu Yaman’a özendi!
Mustafa Sandal oğlu Yaman’a özendi!
Şarkıcı Mustafa Sandal, bir süredir çocuklarıyla birlikte vakit geçiriyor. Onlarla birlikte yaptığı tatiline dair paylaşımlarda bulunan Sandal, oğlu Yaman'ı seyrederken gaza geldiğini söyleyerek dikkat çeken bir açıklamada bulundu.
Magazin 13 Temmuz 2020 - 10:58

Karantina döneminde olduğu gibi normalleşme sürecinde de oğullarıyla birlikte vakit geçiren Mustafa Sandal, şimdilerde Instagram hesabından tatile dair paylaşımlar yapıyor.

Oğullarıyla birlikte geçirdiği keyifli vakitleri takipçilerine aktarmaktan büyük mutluluk duyan Sandal aynı zamanda çocuklarına dair yaşadığı heyecanları da yine takipçileriyle paylaşıyor.

Büyük oğlu Yaman’ın uçurtma sörfü yapmaya başladığını açıklayan ve Instagram hesabından fotoğraf paylaşan Sandal, bir sonraki paylaşımında ise şu satırları yazdı:

“Yaman’ı seyrederken çok fena gaza geldim. Ben de başlıyorum kitesuf e…”

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