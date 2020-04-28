Mustafa Sandal öncesini paylaştı, Haziran’ı işaret etti

Milyonlarca insan gibi corona virüsü salgını nedeniyle günlerini evinde geçiren şarkıcı Mustafa Sandal, bu süre zarfında evindeki stüdyoda çalışmalarına devam etti. Zaman zaman oğullarıyla geçirdiği keyifli vakitlere dair paylaşımlarda da bulunan Sandal, dün paylaştığı fotoğrafla hayranlarını bir kez daha şaşırttı.

Yaz mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte spor çalışmalarına ağırlık verdiğini duyuran Mustafa Sandal bu duyuru için dikkat çekici bir fotoğraf kullandı. Başarılı şarkıcı son derece fit göründüğü fotoğrafı:

“Bu öncesi ( kısmetse haziran 15'e sonrasını koyacağım)” notuyla paylaştı ve kendisine koyduğu hedefi göstermiş oldu.