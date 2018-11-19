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Mustafa Sandal, Serel Yereli ile aşk iddialarına yanıt verdi
Mustafa Sandal, Serel Yereli ile aşk iddialarına yanıt verdi
Şarkıcı Mustafa Sandal, meslektaşı Serel Yereli ile aşk yaşadığı iddialarını sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile yalanladı.
Magazin 19 Kasım 2018 - 08:53

İki çocuğunun annesi Emina Jahovic’le 10 yıllık evliliğini Haziran’da bitiren Mustafa Sandal, özel hayatındaki hızıyla şaşırtmıştı. Ceren Hindistan’a attığı mesajları ortaya çıkan şarkıcının Irmak Ünal ile birlikte olduğu iddia edilmişti. Sandal'ın son olarak Londra’da şarkıcı Serel Yereli ile bir araya gelmesi aşk iddialarına konu olmuştu.

Sandal, genç şarkıcı Serel Yereli ile haklarında çıkan aşk iddialarına sosyal medya hesabından cevap verdi.

Mustafa Sandal, hakkında çıkan aşk dedikodularını şu sözlerle yalanladı;

“Serel ve benle ilgili dedikodu yapanlar… Benim yanımda orada iki evladım vardı. Gencecik bir müzisyenle 1 saat müzik konuştuk. Bu mu kafa karıştırdı diye başlık atılacak durum? 1 saat boyunca müzik ve prodüksiyon konuşmamızın, benim özel hayatımla ne ilgisi var?

Tıpkı Alper Erözer, Tuğçe Kandemir ve Cem Yenel’e olduğu gibi çok yetenekli bulduğum genç kardeşimiz Serel’e de manevi desteğimi esirgemeyeceğim. İşini düzgün yapan magazinci kardeşlerimi tenzih ederek söylüyorum; meslektaşlarımla polemik çıkararak size malzeme vermek yerine, onlara destek verdiğim için kusura bakmayın.

Sevenlerim de üzülmesin artık, biz iyi düşünelim ve iyi bakalım; “Nasılsa günahı bulur ya insanı! Gerisi detay olur…”

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Son güncelleme: 09:01 - 19.11.2018

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