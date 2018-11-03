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Mustafa Sandal sessizliğini bozdu!
Mustafa Sandal sessizliğini bozdu!
Şarkıcı Mustafa Sandal, eski eşi Emina Jahovic'in Sadettin Saran, ile yaşadığı ilişki hakkında ilk kez konuştu.
Magazin 3 Kasım 2018 - 08:58

Mustafa Sandal ile Emina Jahovic’in 10 yıllık evliliği geçtiğimiz haziran ayında bitti. Sırp şarkıcı, şu sıralar iş adamı Sadettin Saran ile birliktelik yaşıyor. Sandal, eski eşinin ilişkisi hakkında ilk kez sessizliğini bozdu.

MUSTAFA SANDAL: “HAYIRLISI OLSUN”

Posta’nın haberine göre, Mustafa Sandal, “Hayırlısı olsun. Emina’nın mutlu ve huzurlu olması benim dilek sıralamamda her zaman liste başıdır. O ne kadar mutlu olursa, çocuklarımıza yansıttığı enerji de o kadar aydınlık olacaktır” ifadelerini kullandı.

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Son güncelleme: 09:02 - 03.11.2018

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