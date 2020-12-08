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Mustafa Sandal: Sosyolojik bir deneyde miyiz?
Mustafa Sandal: Sosyolojik bir deneyde miyiz?
Şarkıcı Mustafa Sandal gündemdeki corona virüsü ve aşı tarışmaları hakkında yorumda bulundu. Sandal, "Hayatımıza bunu kim entegre etti? Sosyolojik bir deneyde miyiz?" ifadelerini kullandı.
Magazin 8 Aralık 2020 - 10:39

Mustafa Sandal tüm dünyayı etkisi altına alan ve milyonlarca kişinin ölümüne sebep olan corona virüsüyle ilgili şaşırtıcı açıklamalarda bulundu.

Bir televizyon programına katılan Sandal, virüsün laboratuvar ürünü olabileceğini öne sürdü.

Sandal, “Bugüne kadar akıllı saatimizden, telefonumuzdan bilgilerimizi topladılar” diye konuştu.

“COVID-19 LABORATUVAR ÜRÜNÜ MÜ?”

50 yaşındaki şarkıcı sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bir tek biyolojik datalarımız eksik kaldı. Onu da elde eden sistem dünya üzerinde büyük bir hakimiyet kuracak.”

“Acaba Covid-19 da bir laboratuvar ürünü müdür? Yoksa doğal olarak mı ortaya çıktı? Hayatımıza bunu kim entegre etti? Yoksa biz tesadüfen hayatımıza giren virüsü mü yaşıyoruz? Sosyolojik bir deneyde miyiz?”

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Son güncelleme: 10:47 - 08.12.2020
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