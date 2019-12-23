Mustafa Sandal sürprize hazırlanıyor

Biyografisini yazan Mustafa Sandal, kitabında sürprize imza atacağını belirterek, "Özel hayatımla ilgili birçok şey bulacak okuyucu" dedi.

Şarkıcı Mustafa Sandal, önceki gün Fethi Kamışlı’nında aralarında bulunduğu erkek arkadaşları ile Bebek’te buluştu. Yemek sonrası, gazetecilerin sorularını yanıtlayan Mustafa Sandal, “15 Nisan’da çok büyük bir sürpriz yapacağım. Bu kitapta özel hayatımla ilgili ve birçok şey bulacak okuyucu” diye konuştu.

Muhabirlerin “Kitabın içinde iki sürpriz kadın ismi varmış bu doğru mu?” sorusunu yanıtlayan Sandal, “Okuyacaksınız ve göreceksiniz. Bu kitapta kadınların ismi geçecek mi? Kitap çıktığında göreceğiz. Kitap, çok keyifli oldu içine koyacağımız fotoğrafları de seçtik. Okuması çok rahat ve keyifli bir kitap oldu” diyerek kaçamak cevaplar verdi.

Hande Yener’in “Popçular üretmediği için rap, popun önüne geçti” açıklaması da sorulan Sandal, “Benim modum, gayet iyi” cevabını verdi.