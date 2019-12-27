Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Mustafa Sandal ve Emina Jahovic oğulları için Erzurum’a gitti
Mustafa Sandal ve Emina Jahovic oğulları için Erzurum’a gitti
Mustafa Sandal ve Emina Jahovic'in oğulları Yaman, Erzurum'da kayak yarışlarına katıldı. Bir süre önce boşanan çift, bu heyecanlı etkinlikte oğullarını yalnız bırakmadı ve yarışma öncesi Yaman için moral dansı yaptı...
Magazin 27 Aralık 2019 - 10:31

Mustafa Sandal ve Emina Jahovic’in oğulları Yaman, Kayak Milli Takımı seçmelerine katılmak için Erzurum’da… Bu önemli anlarda annesi ve babası da Yaman’ı yalnız bırakmadı ve dün küçük oğulları Yavuz’u da alarak oğullarının yanına gitti.

Mustafa Sandal, oğlu Yavuz ve eski eşi Emina Jahovic ile birlikte, büyük oğlu Yaman’a destek olmak için Erzurum’a gitti…

Uçakta eğlenceli tavırlarıyla dikkat çeken Sandal ve Jahovic, dün akşam da Yaman için moral dansı yaptı. Birbirleriyle oldukça uyumlu görünen eski eşler, bu anları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Sosyal medya ise bu paylaşıma tepkisiz kalamadı ve “24 saat içinde İstanbul’da Duygu, Erzurum’da Emina ile” yorumunda bulundu…

Mustafa Sandal’ın, sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan ile sokakta şarkı söyleyip dans etmesi gündeme oturdu…

Son güncelleme: 10:40 - 27.12.2019
Etiketler