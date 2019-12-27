Mustafa Sandal ve Emina Jahovic oğulları için Erzurum’a gitti

Mustafa Sandal ve Emina Jahovic oğulları için Erzurum’a gitti

Mustafa Sandal ve Emina Jahovic'in oğulları Yaman, Erzurum'da kayak yarışlarına katıldı. Bir süre önce boşanan çift, bu heyecanlı etkinlikte oğullarını yalnız bırakmadı ve yarışma öncesi Yaman için moral dansı yaptı...

Mustafa Sandal ve Emina Jahovic’in oğulları Yaman, Kayak Milli Takımı seçmelerine katılmak için Erzurum’da… Bu önemli anlarda annesi ve babası da Yaman’ı yalnız bırakmadı ve dün küçük oğulları Yavuz’u da alarak oğullarının yanına gitti.

Uçakta eğlenceli tavırlarıyla dikkat çeken Sandal ve Jahovic, dün akşam da Yaman için moral dansı yaptı. Birbirleriyle oldukça uyumlu görünen eski eşler, bu anları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Sosyal medya ise bu paylaşıma tepkisiz kalamadı ve “24 saat içinde İstanbul’da Duygu, Erzurum’da Emina ile” yorumunda bulundu…