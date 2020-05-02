Mustafa Sandal ve Emina’nın yeniden evlenecekleri iddia edildi

Yaklaşık iki yıl önce 10 yıllık evliliklerini bitiren Mustafa Sandal ve Emina Jahovic, oğullarının isteğiyle karantina sürecini beraber geçirmeye başladı. Sırp basınının iddiasına göre iyi anlaştıklarını gören ikili tekrar evlenmeye karar verdi.

Mustafa Sandal ve Emina Jahovic, karantinada yeniden aşkı buldu. 2018 yılında 10 yıllık evliliklerini noktalayan çift, oğullarının isteğiyle karantinada aynı evde kalmaya başladı.

Sırp basınının aktardığına göre dostlukları yeniden aşka dönüşen eski eşler, ikinci kez nikah masasına oturacak. Eski eşlere yakın bir kaynaktan aktarılan bilgilere göre, karantina sürecini birlikte geçiren çift bir kez daha çok iyi anlaştıklarını gördü. İkilinin arasındaki dostluk yeniden aşka dönüştü.

Sırp basını Emina Jahovic ile Mustafa Sandal’ın yeniden evlenebileceğini de iddia etti.

MUSTAFA SANDAL: EMINA İLE YENİDEN EVLENMEM

Nisan ayının ilk günlerinde Jülide Ateş’in programına konuk olan Mustafa Sandal, biten evliliği ve eski aşkı Emina ile ilgili birçok itirafta bulunuştu. Jülide Ateş’in “Emina ile yeniden evlenmeyi düşünür müsün?” sorusuna kesin bir cevap vermişt..

Sandal, eski eşi Emina Jahovic ile yeniden evlenmeyi düşünmediğini, başka bir kadından da baba olmayacağını açıklamış ve “Emina’yı ilk gördüğümde çok sevdim. Büyük de bir aşk yaşadık. Bu aşkı başka bir formda yaşamaya devam ediyoruz” şeklinde konuşmuştu.