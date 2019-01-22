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Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup ilişkisinde yeni gelişme
Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup ilişkisinde yeni gelişme
Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup'un aşk yaşadığı geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı. Şimdi ise ilişkiye dair yeni fotoğraflar yayınlandı.
Magazin 22 Ocak 2019 - 12:25

Şarkıcı Mustafa Sandal geçtiğimiz günlerde bir butik sahibi olduğu öğrenilen Melis Sütşurup ile olan ilişkisini sosyal medya sayfasından duyurmasıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Fakat bu ilişkinin yeni olmadığı Sandal’ın yaklaşık olarak iki aydır Sütşurup’la birlikte olduğu iddia edildi. İlişkiye dair çıkan yeni fotoğraflar ise bu iddiaları kanıtlayacak cinsten. İki farklı fotoğraf karesinde görüldüğü gibi ilk fotoğrafta Sütşurup’un saçlarının sarı diğer fotoğrafta ise bakır renginde olduğu görülüyor.
fe

Son güncelleme: 17:59 - 22.01.2019
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