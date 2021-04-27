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Mustafa Sandal Milli Takım için şarkı yapacak

Salgın nedeniyle bir yıl ertelenen EURO 2020'de mücadele edecek Türkiye Milli Futbol Takımı için destek şarkısı Mustafa Sandal'dan geliyor.

Güncellenme: 09:27, 27/04/2021
Hayat HaberleriMagazin
Mustafa Sandal Milli Takım için şarkı yapacak

Corona virüsü salgını nedeniyle bir yıl ertelenen EURO 2020’de mücadele edecek Türkiye Milli Futbol Takımı için Mustafa Sandal şarkı düzenleyecek.

Sandal, A Milli Takım için Avrupa Şampiyonası şarkısı hazırlayacağını Instagram hesabından açıkladı.

Sandal şu ifadeyi kullandı:

“200’'de hocama ve Milli Takım’a Pazara Kadar şarkımızla uğurlu gelmiştik. Şimdi sıra 2021 Avrupa Şampiyonasında Şenol hocama ve federasyon yetkililerine bu çok kıymetli milli göreve beni ve ekibimi layık gördükleri için çok teşekkür ederim. Gereği yapılacaktır.”

Salgını yüzünden bir yıl ertelenen EURO 2020, bu yıl çeşitli önlemler alınarak düzenlenecek. Turnuvaya katılmaya hak kazanan Milli Takım, İtalya, Galler ve İsviçre ile birlikte A Grubu’nda mücadele edecek.

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Yayınlanma Tarihi:08:37,