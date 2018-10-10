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Mustafa Sandal’dan Arda Turan ile ilgili iki farklı mesaj
Mustafa Sandal’dan Arda Turan ile ilgili iki farklı mesaj
Mustafa Sandal, Arda Turan tarafından darp edilen ve burnu kırılan Berkay'a yönelik önce destek mesajı attı, ardından bu mesajı sildi ve konuyla ilgili ikinci defa bir ileti paylaştı.
Magazin 10 Ekim 2018 - 16:00

Mustafa Sandal, dün akşam bir eğlence mekanında futbolcu Arda Turan tarafından darp edilen Berkay’a Twitter’dan attığı bir mesajla destek verdi.

Sandal, hesabından ilk olarak şu mesajı paylaştı: “Sevgili Berkay kardeşime ve kıymetli eşine geçmiş olsun. Kadına tacize her zaman olduğu gibi en sert şekilde tepki göstermeli! Evli ve çocuklu bir kadının kulağına fısıldanan o sözler yüreğimizi acıttı! Arda Turan tüm kadınlardan özür dilemeli!”

İKİNCİ MESAJ

İlk paylaştığı tweet’i silen Sandal, konuyla ilgili ikinci defa bir mesaj daha paylaştı. O mesajda da, “Sevgili Berkay kardeşime ve kıymetli eşine geçmiş olsun. Kadına tacizin elbette her zaman karşısındayım! Yurtdışındaki başarılarıyla gurur duyduğum Arda Turan’a bunu yakıştıramam. Umarım doğru değildir!” dedi.

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