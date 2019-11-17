Mustafa Sandal’dan Burcu Esmersoy’a iltifat yağmuru

14. İstanbul İTHİB Uluslararası Kumaş Tasarım Yarışması'nın finali dün akşam İstanbul'da gerçekleşti. Yarışmada jüri koltuğunda oturan Mustafa Sandal, gecede performans sergilerken sunucu Burcu Esmersoy'a yaptığı komplimanlarla dikkat çekti. Sandal'ın hareketleri Esmersoy'u son derece şaşırttı ve bu şaşkınlık onun yüzüne de yansıdı.

Son günlerde çapkınlıklarıyla gündeme gelen Mustafa Sandal, jüri üyeliği yaptığı defilede Burcu Esmersoy’a övgüler yağdırdı. Emina Jahovic ile 10 yıllık evliliğini bitirdikten sonra birçok isimle adı aşk dedikodularına karışan Mustafa Sandal, bekarlığa hızlı dönüş yaptı. Gecenin sunuculuğunu yapan Burcu Esmersoy, şarkıcı Mustafa Sandal’a “Mustafa sana ‘Gel bana’ desem ne dersin?” diyerek seslendi.

UTANARAK SAHNENİN ARKASINA KOŞTU

Mustafa Sandal da sunucu Burcu Esmersoy’a önce “Senin kadar güzel bir bayan gel bana derse duracak halim yok” dedikten sonra “Ben spor salonunda karın kası çalışırken her mekik çektiğimde bir kadına bakıyordum. İşte o kadın Burcu Esmersoy.” deyince Burcu Esmersoy utancından ne yapacağını bilemedi.

Esmersoy, “Ben seni şarkı söylemen için anons edecektim ama olay başka yerlere gidiyor. Ben sahneyi sana bırakıyorum.” diyerek koşar adımlarla sahneyi Sandal’a bıraktı.