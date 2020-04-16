Mustafa Sandal’dan esprili karantina paylaşımı

Corona virüsü nedeniyle dışarı çıkamadığı günleri yeni projeler için değerlendiren ve bu zamanı en verimli şekilde geçirmeye çalışan Mustafa Sandal, zaman zaman da esprili paylaşımlara imza atıyor.

Küçük oğlu Yavuz’un yataktan kalkarken yaşadığı heyecanı fotoğraflayan Sandal, onun karantina altında olduklarını hatırlaması üzerine yaşadığı hayal kırıklığını da yine aynı şekilde görüntüleyerek altına da: “Heyecanla uyanıp hala karantinada olduğunu hatırlamak” notunu düştü.