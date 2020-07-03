Mustafa Sandal’dan Novi Pazar için şifa mesajı

Sırbistan'ın Novi Pazar ve Tutin kentleri, corona virüsü salgını nedeniyle oldukça zor günler geçiriyor. Novi Pazar için "Sırbistan'ın Wuhan'ı" yorumu yapılıyor ve tehlike her geçen gün büyüyor. Salgınla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Mustafa Sandal, Novi Pazar'da yaşanan salgınla ilgili geçmiş olsun dileklerini iletti.

Eski eşi Emina’nın memleketi olan Novi Pazar şimdilerde corona virüsü salgını ile boğuşuyor. Salgının son derece ağır geçtiği şehirde sağlık çalışanları yaşanan kötü tabloyu düzeltmeye çalışırken onlara bir moral desteği de Türkiye’den gitti.

Şarkıcı Mustafa Sandal, eski eşinin memleketinde yaşananlarla ilgili olarak bir paylaşımda bulundu ve çocuklarının da Novi Pazarlı olduklarını söyleyerek şehirde yaşanan salgının bir an önce bitmesini temenni etti ve herkese şifa diledi.