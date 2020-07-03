Mustafa Sandal’dan Novi Pazar için şifa mesajı
Eski eşi Emina’nın memleketi olan Novi Pazar şimdilerde corona virüsü salgını ile boğuşuyor. Salgının son derece ağır geçtiği şehirde sağlık çalışanları yaşanan kötü tabloyu düzeltmeye çalışırken onlara bir moral desteği de Türkiye’den gitti.
Şarkıcı Mustafa Sandal, eski eşinin memleketinde yaşananlarla ilgili olarak bir paylaşımda bulundu ve çocuklarının da Novi Pazarlı olduklarını söyleyerek şehirde yaşanan salgının bir an önce bitmesini temenni etti ve herkese şifa diledi.