Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Mustafa Sandal’dan şapkalı mesaj!
Mustafa Sandal’dan şapkalı mesaj!
Şarkıcı Mustafa Sandal, sosyal medya hesabından şapkalı ve maskeli bir fotoğrafını paylaştı. Sandal bu görüntüsüne düştüğü notla dikkat çekici bir mesaj verdi.
Magazin 20 Nisan 2020 - 13:34

Corona virüsü salgını ortaya çıktığından bu yana çocuklarıyla birlikte ev karantinasını sürdüren Mustafa Sandal, sosyal medya hesabından esprili bir paylaşımda bulundu. İşlerini halletmek üzere arabasına binen ve sonrasında bir selfie çekerek takipçilerine ileten Sandal, karantina günlerinin kendisine yaşattıklarıyla ilgili olarak göndermede bulundu.

Şapkasındaki köpek balığı resmine gönderme yapan Sandal, ev karantinası günlerinde akvaryumdaki balıklara döndüğümüzü söyledi ve şu satırları paylaştı:

“Köpek balığı şapkası taktım bir nebze akvaryum balığına dönüştüğümüzü unutmak için! İyi haftalar”

İLGİLİ HABERİrem Sak'tan Mustafa Sandal itirafı
Etiketler