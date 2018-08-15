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Mustafa Sandal’dan yıllar sonra gelen itiraf: Sınıfın en güzel kızını…
Mustafa Sandal’dan yıllar sonra gelen itiraf: Sınıfın en güzel kızını…
Haziran ayında Emina Sandal ile 10 yıllık evliliğini bitiren şarkıcı Mustafa Sandal, takipçilerine ilginç bir itirafta bulundu.
Magazin 15 Ağustos 2018 - 07:15

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve özellikle Emina’dan boşandıktan sonra paylaşımlarında bir artış görülen Mustafa Sandal henüz öğrenci olduğu zamanlarda çekilmiş bir karesini sevenleriyle paylaştı. Toplu çekilmiş bir okul fotoğrafını hesabına yükleyen Sandal altına yazdığı; “Çocukluk hali, gözüme sınıfın en güzel kızını kestirmiştim! Beceriksizliğimin nedenini yıllar sonra anladım! Gözler kapalı hocam gözler” notuyla esprili bir itirafta bulundu.

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