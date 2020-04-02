Mustafa Sandal’ın bağış toplama isyanı: Yapmayın, zamanı değil

Ev karantinasına girdiğinden bu yana çocukları ve projeleriyle daha fazla haşır neşir olmaya başlayan Mustafa Sandal, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla ülke gündemini meşgul eden ‘bağış toplama’ konusuna değindi. Gelişmeleri izleyen hemen herkes gibi kaygılarını belirten Sandal, toplum olarak corona virüsü ile mücadele etmemiz gereken bir dönemde böylesi kavgaların yersiz olduğunu söyledi ve ‘hiç zamanı değil’ diyerek birlik çağrısında bulundu.