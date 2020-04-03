Mustafa Tohma kimdir? Mustafa Tohma kaç yaşında?

Mustafa Tohma son günlerde Seren Serengil ile çıkan aşk dedikoduları ile dikkatleri üstüne çekti. İşte Mustafa Tohma kimdir sorusunu yanıtı…

MUSTAFA TOHMA KİMDİR?

Mustafa Tohma, 6 Kasım 1982 tarihinde Antakya’da dünyaya geldi. Aile işi olan ve kendisinin de ziraat fakültesini bitirerek başladığı çiftçilik kariyerine devam etmektedir. Mısır, buğday, hayvan yemi üretmekte olan Mustafa Tohma, geçmiş yıllarda boyunun uzun olması nedeniyle aile dostlarını kırmayarak bir kaç defa modellik yaptığını ifade ediyor..Mustafa Tohma kendi mesleği olan çiftçiliğe devam etmektedir.