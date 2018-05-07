Mustafa Topaloğlu: Sivas’a çek dedim, ciddiye almış

Şarkıcı Mustafa Topaloğlu katıldığı ödül töreninde sevenlerine şarkılarıyla olduğu kadar esprileriyle de unutamayacakları bir akşam yaşattı.

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Organizasyonda ‘Taksicilerin Dostu Ödülü’ takdim edilen Mustafa Topaloğlu, ödülünü İlbey Beyaz ve Onur'un Taksisi programının sunucusu Onur Sakar'ın elinden alırken bir taksi şoförüyle yaşadığı anıyı da şu şekilde anlattı: “Arabadan çok taksi kullanırım. Yine bir akşam geç vakit arkadaşların yanından ayrılıp Levent'ten taksiye bindim. Şoför arkadaş ‘Nereye abi?' diye sordu. Ben de ‘Sivas'a' dedim. Sonrasını hatırlamıyorum, takside uyumuşum. Gözümü bir açtım Bolu'dayız. Şoför arkadaş ‘Abi buranın kahvaltısı güzeldir, karnımızı doyuralım, yola devam ederiz' dedi. O anda anladım ki ciddiye almış sahiden Sivas'a gidiyor. Kahvaltımızı ettik sonra İstanbul'a geri döndük.”