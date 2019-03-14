Mustafa Uslu, aynı gün hem baba hem de dede oldu

Mustafa Uslu, aynı gün hem baba hem de dede oldu

Gişe rekortmeni Müslüm ve Ayla filmlerinin yapımcısı Mustafa Uslu, geçtiğimiz gün hem baba hem de dede oldu.

Yapımcı Mustafa Uslu ve Sinem Öztürk Uslu, geçtiğimiz gün anne-baba olma mutluluğunu yaşamıştı. Uslu yaptığı açıklamada aynı anda hem baba hem de dede olduğunu söyleyerek kızının doğum yaptığını söyledi.

“AYNI GÜN HEM BANA HEM DE DEDE OLDUM”

Yeni filminin galasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Uslu konuya ilişkin açıklamalarda da bulundu. Aynı gün hem baba hem de dede olduğunu söyleyen Uslu şöyle konuştu: “Aynı gün hem baba hem de dede oldum. Belki de dünyada bir ilk. Baba olduktan 1 saat sonra dede de oldum”