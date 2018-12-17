Mustafa Uslu hakkında çıkan ‘Ev aldı’ iddialarını eşi Sinem Öztürk yalanladı

Geçtiğimiz gün, Ayla ve Müslüm filmlerinin yapımcısı Mustafa Uslu'nun filmlerden elde ettiği kazançla Fethiye'de 4 katlı bir villa aldığı konuşuldu. Eve 3 milyon TL ödediği iddia edilen Uslu'nun eşi Sinem Öztürk ise haberi yalanladı...

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Mustafa Uslu’nun, gösterime girdikleri an itibariyle gişe rekoru kıran Ayla ve Müslüm filmlerinden elde ettiği kazançla, Fethiye’de bir villa aldığı iddia edildi. 4 katlı, yüzme havuzlu villaya 3 milyon TL ödediği belirtilen Uslu’nun eşi oyuncu ve tasarımcı Sinem Öztürk ise haberi yalanladı…

“HİÇ HABERİM YOK”

‘Hayırlı olsun’ diyerek kendisine ulaştığımız 6 aylık hamile olan Öztürk haberi duyunca şaşırdı: “Benim bile haberim yok” diyen Öztürk “Biz şu an Almanya’dayız. Ev mi almış Mustafa hiç haberim yok. Hatta şoktayım. Biz Fethiye’ye gitmedik bile” dedi…