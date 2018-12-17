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Mustafa Uslu hakkında çıkan ‘Ev aldı’ iddialarını eşi Sinem Öztürk yalanladı
Mustafa Uslu hakkında çıkan ‘Ev aldı’ iddialarını eşi Sinem Öztürk yalanladı
Geçtiğimiz gün, Ayla ve Müslüm filmlerinin yapımcısı Mustafa Uslu'nun filmlerden elde ettiği kazançla Fethiye'de 4 katlı bir villa aldığı konuşuldu. Eve 3 milyon TL ödediği iddia edilen Uslu'nun eşi Sinem Öztürk ise haberi yalanladı...
Hale Ceylan BARLAS
Magazin 17 Aralık 2018 - 08:49

Mustafa Uslu’nun, gösterime girdikleri an itibariyle gişe rekoru kıran Ayla ve Müslüm filmlerinden elde ettiği kazançla, Fethiye’de bir villa aldığı iddia edildi. 4 katlı, yüzme havuzlu villaya 3 milyon TL ödediği belirtilen Uslu’nun eşi oyuncu ve tasarımcı Sinem Öztürk ise haberi yalanladı…

“HİÇ HABERİM YOK”

‘Hayırlı olsun’ diyerek kendisine ulaştığımız 6 aylık hamile olan Öztürk haberi duyunca şaşırdı: “Benim bile haberim yok” diyen Öztürk “Biz şu an Almanya’dayız. Ev mi almış Mustafa hiç haberim yok. Hatta şoktayım. Biz Fethiye’ye gitmedik bile” dedi…

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