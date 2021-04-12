Mustafa Üstündağ adliyeye sevk edildi

Oyuncu Mehmet Üstündağ’ın kız arkadaşı olduğunu söyleyen Yağmur Koçak, SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada şunları söyledi:

* Ben Mustafa’nın kız arkadaşıyım. İddiaların hemen hemen tamamı asılsız, olay şöyle gerçekleşti:

* Dünkü ralliye Mustafa’nın bir arkadaşı katıldı ve yarışma sırasında canlı yayından otomobilin takla attığını gördük, öğrendik, şoke olduk.

* Bu olayın hemen ardından biz organizasyon yetkililerinden takla atan sürücü ve ko pilot ile ilgili bilgi almaya çalıştık, ambulans yönlendirilmesini istedik.

* Bize kimse arkadaşımızın sağlık durumu hakkında bilgi vermedi, ambulans gönderilip gönderilmediğini de öğrenemedik, sözlü tartışma gittikçe büyüdü, bize de sürekli hakaret edildi ve üzerimize yürüdüler.

* Olaydan sonra otomobile binerek olay yerinden ayrılmak isteyince bulunduğumuz otomobilin önünü 30-40 kişilik grup keserek bizim tören yerinden ayrılmamıza izin vermedi.

* Bu arada bir arkadaşımız yanlışlıkla ayağından yaralandı. Yaralanan Hakan abinin sağlık durumu şu anda çok iyi. Mustafa bu tür bir olaya adının karıştırılmasından gerçekten çok üzgün.

* Avukatımız olayları takip ediyor gerekiyorsa daha detaylı bir açıklama yaparız. Olay tamamen organizasyonunun bozuk olmasından ve organizatörlerin duyarsız davranışlarından meydana geldi, hepimiz üzgünüz.

Ayağından yaralanan Hakan G.’nin hastaneden çıkarak gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne getirildiği ifadesinin alındıktan sonra adliyeye sevk edildiği görüldü.

TOSFED: YARDIM GÖNDERİLMEDİĞİ İDDİALARI ASILSIZDIR

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu’nın bugün yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

* Federasyonumuza bağlı tescilli organizatör kulüplerimizden Karya Otomobil Spor Kulübü tarafından 10-11 Nisan tarihinde Bodrum’da düzenlenen Bodrum Rallisi'nin ödül töreninin tamamlanmasının ardından, bir grup ‘yoldan çıkan bir ekibin üyelerine müdahale edilmediğine’ dair asılsız bir ihmal iddiası üzerine ralli merkezine gelerek organizasyon görevlilerine önce sözlü, sonra da fiili olarak saldırmış, kulüp yöneticilerimizden birisi ile bir güvenlik görevlisini darbetmiş ve kendi grupları içinde yer alan bir kişiyi silahla yaralamıştır.

* Emniyet güçlerimiz yaşanan bu üzücü olaya hemen müdahale etmiş ve akabinde yasal süreç başlatılmıştır. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu olarak yaralanan kulüp yöneticilerimiz ve güvenlik görevlisine geçmiş olsun dileklerimizi iletir, yasal sürece müdahil olup, sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı bildirir ve olaya ilk andan itibaren gerekli müdahaleyi yapan tüm emniyet kuvveti mensuplarımız ile sağlık personelimize teşekkürlerimizi sunarız.

“YARIŞMADA YARALANAN OLMADI”

Anıl Atılgan’ın başkanlığını yaptığı Karya Otomobil Spor Kulübü yaptığı yazılı açıklamada olayı kınadı:

* Kulüp olarak organize ettiğimiz Bodrum Rallisi'nde yarışan ekiplerimizden birisi, mekanik bir sorunla yoldan çıkmıştır. Fiilen bir kaza yapmamış olan ekip üyelerinin, tıbbi müdahaleye ihtiyaç duymadıkları ve yaralanmadıkları görülmüş, yoldan çıkan ekibin aracı, servis alanına götürülmek üzere çekiciye yüklenmiştir.

* Yarışma ve ödül töreni tamamlandıktan sonra, içlerinde bu ekibin üyelerinden birisinin yakını olduğu iddia edilen bir kişinin de bulunduğu bir grup, ‘yoldan çıkan ekip üyelerine müdahale edilmediğine’ dair asılsız bir ihmal iddiası üzerine, servis alanı ve ralli merkezine gelerek organizasyon görevlilerine önce sözlü, sonra da fiili olarak saldırmış, kulüp yöneticilerimizden birisi ile bir güvenlik görevlisini darbetmiş ve aynı grup içinde yer alan bir başka kişiyi silahla hafif yaralamıştır.

“SALDIRI SPORA YAPILDI”

* İhmal iddiası tamamen dayanaksız ve asılsız olup, Yarışma Direktörü Nurdan Akal’ın ilgili açıklaması aşağıdaki gibidir:

– Son iki araç etaptan çıktıktan hemen sonra aracın yanına görevliler gidip aracı çekiciye yükleyip merkeze doğru getirmişlerdir. Bu arada devamlı olarak GPS ile takip yapılmış süpürücü ile de temas kurularak bilgi alınmıştır, müdahalede herhangi bir gecikme veya eksik uygulama yoktur. Tüm etapta yarış dışı kalan araçlara uygulanan prosedür eksiksiz ve tam olarak işlemiştir, ayrıca ambulans veya tıbbi müdahale gerektirecek bir durumları olmadığı kendileri tarafından belirtildiği gibi noktada görevli sektör ve rescue arkadaşlardan da teyid alınmıştır.

– Türkiye’de şimdiye kadar gerçekleşmiş, teknik ve sportif açıdan en yetkin ve başarılı organizasyonlardan birinin arkasından, yapılan saldırıyı spora ve sporcuya yapılmış bir saldırıdır. Yaşanan bu üzücü olay ile ilgili olarak emniyet güçlerimiz hemen olaya müdahale etmiş ve yasal süreç başlatılmıştır. Olaya ilk andan itibaren gerekli müdahaleyi yapan tüm emniyet kuvveti mensuplarımıza teşekkürlerimizi sunarız.

Mustafa Üstündağ’ın adliyeye girişi sırasında fotoğrafının çekilmemesi için adliyenin arka kapısından giriş yaptığı öğrenildi.