Mustafa Üstündağ’dan güldüren paylaşım

Şimdilerde Eşkıya Dünyaya Hükümdar olmaz dizisinde Boran karakterine hayat veren Mustafa Üstündağ, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla yine beğeni toplamayı başardı. Geçtiğimiz hafta çocukluk fotoğrafını paylaşarak hayranlarını gülümseten ünlü oyuncu bu hafta da kendi kitabından bir bölümle gülümsetti.

42 yaşındaki ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerini güldürdü. Kurtlar Vadisi dizisinde Muro karakteriyle adını duyuran Mustafa Üstündağ kendi yazdığı kitabı Bir Delinin Mal Beyanı’ndan bir bölümü hayranlarıyla paylaştı. Fotoğrafta kendisini Ahmet Kaya’ya benzetenler gözlerine inanamadı. Fotoğraf ise kısa sürede samimi yorumlarla doldu.

Bir delinin mal beyanı

1- Avşa adasında üç daire, dört üçgen, beş dikdörtgen

2- Gökyüzünde bir bulut

3- Bitlis'te beş minare

4- Bir yazlık biri kışlık iki platonik sevgili

5- Büro mobilyası ve çelik kapı üreten bir fabrikanın öğle üzeri yaslanıp sigara içilen beyaz duvarı

6- Islıkla da çalınabilen dört anonim türkü

7- Palandökende bir palan, iki döken

8- Kastamonu da üç kasto

9- Üç fay hattı

10- Bir çarşamba, iki perşembe, üç cuma

11- Dünyada mekan

12- Ahirette iman

13- Denizde kum

14- Uzayda yerçekimsizlik

15- Bir çuval gazoz kapağı

16- Bir kibrit kutusu sigara izmariti

17- Onsekiz saç biti

18- Biri İngilizce 6 adet küfür

19- Yirmi tane boş naylon poşet

20- Sevenlerin kalbinde kurulmuş bir taht

21- Bir sürü saç sakal, kıl, tüy, yün

22- Üç ayrı parkta üç ayrı belediyeye ait üç ayrı banka reklamlı bank

23- Bir ayakkabı çekeceği

24- Üç don lastiği

25- İki büyük taş kütlesi

26- Bir adet ağaç gölgesi

27- Üç kuş kanadı sesi

28- Bir sürü kedi köpek

29- Bir marmara denizi

30- Camına yaslanıp seyredilen iki piliç çevirmeci

31- Her aksam karıştırılan dört çöp bidonu

32- Çalıp çalıp kaçılan beş melodili apartman zili

33- Nakit 15 lira

34- Anne babadan kalma yarısı yaşanmış bi ömür…