Mustafa Üstündağ’dan güldüren paylaşım

Şimdilerde Eşkıya Dünyaya Hükümdar olmaz dizisinde Boran karakterine hayat veren Mustafa Üstündağ, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla yine beğeni toplamayı başardı. Geçtiğimiz hafta çocukluk fotoğrafını paylaşarak hayranlarını gülümseten ünlü oyuncu bu hafta da kendi kitabından bir bölümle gülümsetti.
42 yaşındaki ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerini güldürdü. Kurtlar Vadisi dizisinde Muro karakteriyle adını duyuran Mustafa Üstündağ kendi yazdığı kitabı Bir Delinin Mal Beyanı’ndan bir bölümü hayranlarıyla paylaştı. Fotoğrafta kendisini Ahmet Kaya’ya benzetenler gözlerine inanamadı. Fotoğraf ise kısa sürede samimi yorumlarla doldu.
Bir delinin mal beyanı
1- Avşa adasında üç daire, dört üçgen, beş dikdörtgen
2- Gökyüzünde bir bulut
3- Bitlis'te beş minare
4- Bir yazlık biri kışlık iki platonik sevgili
5- Büro mobilyası ve çelik kapı üreten bir fabrikanın öğle üzeri yaslanıp sigara içilen beyaz duvarı
6- Islıkla da çalınabilen dört anonim türkü
7- Palandökende bir palan, iki döken
8- Kastamonu da üç kasto
9- Üç fay hattı
10- Bir çarşamba, iki perşembe, üç cuma
11- Dünyada mekan
12- Ahirette iman
13- Denizde kum
14- Uzayda yerçekimsizlik
15- Bir çuval gazoz kapağı
16- Bir kibrit kutusu sigara izmariti
17- Onsekiz saç biti
18- Biri İngilizce 6 adet küfür
19- Yirmi tane boş naylon poşet
20- Sevenlerin kalbinde kurulmuş bir taht
21- Bir sürü saç sakal, kıl, tüy, yün
22- Üç ayrı parkta üç ayrı belediyeye ait üç ayrı banka reklamlı bank
23- Bir ayakkabı çekeceği
24- Üç don lastiği
25- İki büyük taş kütlesi
26- Bir adet ağaç gölgesi
27- Üç kuş kanadı sesi
28- Bir sürü kedi köpek
29- Bir marmara denizi
30- Camına yaslanıp seyredilen iki piliç çevirmeci
31- Her aksam karıştırılan dört çöp bidonu
32- Çalıp çalıp kaçılan beş melodili apartman zili
33- Nakit 15 lira
34- Anne babadan kalma yarısı yaşanmış bi ömür…