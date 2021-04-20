Mustafa Üstündağ’ın avukatından kavga açıklaması

Bodrum’da geçen hafta Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED), Karya Otomobil Spor Kulübü tarafından düzenlenen BOTAV Rally Bodrum’un TED Koleji'nin bahçesinde düzenlenen turnuva sonrasında çıkan kavgada 2 kişi darbedilmiş bir kişi silahla ayağından yaralanmıştı.

Çıkan olayların ardından 4 arkadaşı ile birlikte kavgaya karıştığı iddia edilerek gözaltına alınan ve hakkında yurt dışı çıkış yasağı konulan oyuncu Mustafa Üstündağ'ın İstanbul Barosu avukatlarından Hande Hamarat bugün SÖZCÜ’ye açıklama yaparak asıl mağdurun müvekkili olduğunu söyledi.

“ARKADAŞININ DURUMUNU ÖĞRENEMEYİNCE VİDEO ÇEKMİŞ”

Avukat Üstündağ’ın yarışma anında kaza geçiren arkadaşından haber alamadığını ve olay yerinde ambulans olmaması nedeniyle bunları telefonuyla görüntülemek isterken organizasyon yetkilileri tarafından tepki verildiğini belirterek “Yarışmada kazada geçiren arkadaşlarından saatlerce haber alamamışlar ve buna sadece sözlü sitemde bulunmuşlar, ancak bunun karşılığında darbedilmeye gidecek kadar tartışma çıkmış” dedi.

“ASIL MAĞDUR MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ VE ARKADAŞLARI”

Ödül töreninde çıkan olayların ardından otomobiline binerek olay yerinden ayrılmaya çalışan müvekkilininin otomobilinin önünün bir kamyonet ile kesildiğini, bariyerlerin kapatıldığını ve araca 70 bin TL maddi zarar verildiğini belirten Hamarat “Asıl mağdur müvekkilim. Çünkü hem maddi zarara uğradı, hem de yolu kesilerek hürriyetinden mahrum bırakıldı. Yetmedi orada arkadaşlarıyla birlikte darbedildi. Üstündağ ve arkadaşlarının yolunu kesenlerin, darbedenlerin görüntülerden tespit edildikten sonra haklarında biz de dava açacağız. Müvekkilimin şu anda sadece yurt dışına çıkış yasağı var, onun da kısa sürede kalkacağına inanıyorum” diye konuştu.

“BODRUM’A İLK KEZ GELDİ”

Bodrum’da “Üstündağ gibi oyuncuları ilçede görmek istemiyoruz” şeklinde yapılan açıklamaları doğru bulmadığını belirten Hande Hamarat, “Bu olayların sorumlusu müvekkilim değildir, aksine mağdurudur. Olaydan sonra bile saatlerce kendisine ulaşamadım. Avukatsız savunma yaptı, saatlerce gözaltına alındı. Bodrum’a ilk kez geldi, ve olayları başlatan taraf kendisi olmadı, adamlarını çağırdığı iddiası var, bu kesinlikle doğru değil, çünkü Bodrum’daki kimseyi tanımıyor ki, bu açıklamalar talihsiz bir açıklama olmuş” ifadeleri ile sözlerini tamamladı.

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