Mustafa Yıldıran kimdir? Mustafa Yıldıran nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Kanal D ekranlarında yayınlanan Azize dizisinde Balkan karakterini canlandıran Mustafa Yıldıran hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Mustafa Yıldıran kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…
MUSTAFA YILDIRAN KİMDİR?
Mustafa Yıldıran, 25 Nisan 1980 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Aslen Denizli’lidir. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü mezunudur.
İlk oyunculuk deneyimini 2015 yılında rol aldığı Filinta dizisi ile yaşayan Mustafa Yıldıran şimdilerde, Kanal D ekranlarında yayınlanan Azize dizisinde Balkan karakterine hayat vermektedir. Mustafa Yıldıran, 1.78 metre boyunda, 70 kilo ve Boğa burcudur.
Mustafa Yıldıran’ın rol aldığı diziler ve filmler:
2019 – Azize (TV Dizisi)
2017 – Söz (Ali Haydar) (TV Dizisi)
2016 – İçerde (Mestan) (TV Dizisi)
2015 – Filinta (Zozan) (TV Dizisi)