Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Mustafa Yıldıran kimdir? Mustafa Yıldıran nereli ve kaç yaşında?
Mustafa Yıldıran kimdir? Mustafa Yıldıran nereli ve kaç yaşında?
Mustafa Yıldıran, 1980 doğumludur. İlk oyunculuk deneyimini Filinta dizisi ile yaşayan Mustafa Yıldıran hakkında merak edilenler haberimizde... Mustafa Yıldıran nereli ve kaç yaşında?
Sozcu.com.tr
Magazin 21 Kasım 2019 - 11:11

Şu sıralar Kanal D ekranlarında yayınlanan Azize dizisinde Balkan karakterini canlandıran Mustafa Yıldıran hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Mustafa Yıldıran kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

MUSTAFA YILDIRAN KİMDİR?

Mustafa Yıldıran, 25 Nisan 1980 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Aslen Denizli’lidir. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü mezunudur.

İlk oyunculuk deneyimini 2015 yılında rol aldığı Filinta dizisi ile yaşayan Mustafa Yıldıran şimdilerde, Kanal D ekranlarında yayınlanan Azize dizisinde Balkan karakterine hayat vermektedir. Mustafa Yıldıran, 1.78 metre boyunda, 70 kilo ve Boğa burcudur.

Mustafa Yıldıran’ın rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Azize (TV Dizisi)
2017 – Söz (Ali Haydar) (TV Dizisi)
2016 – İçerde (Mestan) (TV Dizisi)
2015 – Filinta (Zozan) (TV Dizisi)

İLGİLİ HABERAzize dizisi oyuncuları kimler? İşte Azize dizisinin oyuncu kadrosu...
Son güncelleme: 11:12 - 21.11.2019
Etiketler