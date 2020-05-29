Mutlu Aile Defteri konusu ne? Mutlu Aile Defteri oyuncuları kim?

Kadrosunda birbirinden ünlü isimlerin bulunduğu Mutlu Aile Defteri, bu akşam Türk televizyon izleyicileri ile buluşacak. Emekli bir subayın ailesi olan komik ve duygusal mücadelesinin anlatıldığı Mutlu Aile Defteri filmi ile ilgili tüm bilgiler haberimizde…

Vizyona girdiği 2013 yılının en dikkat çeken filmlerinden biri olan Mutlu Aile Defteri filminin yönetmenliğini Nihat Durak yapmıştır. Kadrosunda Tuncel Kurtiz, İlker Aksum ve Binnur Kaya gibi önemli oyuncuları barından Mutlu Aile Defteri ile ilgili detaylar…

MUTLU AİLE DEFTERİ KONUSU

Filmde, İzmir'de yaşayan emekli subay Yıldırım Taşyumruk'un (Tuncel Kurtiz), çocukları Kudret (İlker Aksum), Cevdet (Bülent Parlak) ve İsmet'i (Büşra Pekin) iş güç sahibi yapmak istemesi ama işlerin istediği gitmemesiyle başlamaktadır. Kudret pastacı, Servet öğretmen, İsmet ise İstanbul'da dizi senaristi olur.

Daha sonra Cevdet'e, babasının yolladığı piyango biletine büyük ikramiye isabet edecek ama bunu karısı Asuman (Binnur Kaya) ile birlikte saklayarak kendilerini fakir olarak göstereceklerdir. Esasında son derece lüks bir yaşantı içerisindedirler.

Babasının sayesinde bir pastacı fırını açan Kudret ise iflas edip, seyyar satıcılık yapmaktadır, ama babası ve kardeşlerinden bunu gizleyerek kendisini zengin olarak göstermeye çalışmaktadır. Oğlu Korkut (İlhamcan Çelikoğlu) ise babasına göre işe yaramaz bir çocuktur. Dedesi Yıldırım ise en azından torununun yii bir eğitim almasını istemektedir. Ancak Korkut, komşu kızını etkilemeye çalışmakta ve sürekli şişmanlamaktadır. Karısı Ayça (Goncagül Sunar) ise kendi halinde bir ev hanımıdır.



İsmet ise İstanbul'a yerleşmiş ve senaristliğe başlamış ancak başarısız olunca, kendi ailesini birebir anlatarak bir dizi senaristi olmayı başarmıştır. Dizide kendi hayatında olanları doğrudan senaryoya geçirdiğinden, diziyi seyreden ailesi İsmet'in yanında artık özel hiçbir şey konuşmaz. Bir zaman sonra dizi beğenilmez ve yayından kaldırınca İsmet işsiz kalarak İzmir'e dönmeyi düşünür. İsmet, dizide abisi Cevdet'i canlandıran oyuncu adaşı İsmet'i (Öner Erkan) sevmektedir. İkisi birlikte babalarını ve diğer aile üyelerini kandırarak çıkar sağlamayı düşünürek İzmir'e gelirler.

Yıldırım'ın damdan düşmesi sonucu hastaneye kaldırılması üzerine oyuncu İsmet babaya kan verir. Böylece O'nun sağ kolu olur. Bu arada Oyuncu İsmet ile Asuman arasında bir yakınlaşma başlar. Babası taburcu olunca tüm aile fertlerini Kudret'in evinde toplar ve herkes yatıya kalır. Babası İzmir'den kasabaya dönmek üzere otobüs terminaline gittiğinde Kudret'i seyyar satıcılık yaparken görünce çok kızar ve geri eve döner. Bu arada Asuman ve oyuncu İsmet, Cevdet'i aldatarak tüm piyango paralarını alıp kaçmayı planlarlar. Yıldırım, oğlu Kudret'e imkan sağlayarak O'nu bu kez özel dedektif yapar ve ilk müşterisi olarak Cevdet'in ve İsmet'in kendisinden ne gizlediklerini bulmasını ister. Ancak beceriksiz Kudret bulduğu bilgileri hep yanlış yorumlar. Sonunda Asuman ve oyuncu İsmet paraları alarak kaçarlar. Yıldırım ve çocukları peşlerinden gitse de onları bulamaz ve yanlışlıkla yolcu uçağı korsanı olarak hapse düşerler. Yıldırım, tüm suçu üstüne alır ve akıl hastalığı nedeniyle ceza almaz. Sonunda hep beraber kasabaya baba evine dönerler. Burada filmin anlatıcısı olan karga sayesinde Yıldırım'ın yıllardır biriktirdiği altınları çatıda bulurlar.

MUTLU AİLE DEFTERİ OYUNCULARI

Tuncel Kurtiz – Yıldırım Taşyumruk

İlker Aksum – Kudret Taşyumruk

Bülent Parlak – Cevdet Taşyumruk

Binnur Kaya – Asuman Taşyumruk

Büşra Pekin – İsmet Taşyumruk

Öner Erkan – Oyuncu İsmet

Goncagül Sunar – Ayça Taşyumruk

İlhamcan Çelikoğlu – Korkut Taşyumruk