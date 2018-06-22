Mutlu haber geldi! Zahide Yetiş kimdir? Zahide Yetiş’in eşi Cem Arısoy kimdir? Bebeğinin cinsiyeti ne?

Ünlü sunucu Zahide Yetiş'in programına ara vermesinin ardından ne zaman doğum yapacağı merak ediliyordu. Zahide Yetiş'ten güzel haberi Müge Anlı verdi. Peki Zahide Yetiş ve Cem Arısoy kimdir? İşte bebeğinin cinsiyeti...

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Sabah programlarının vazgeçilmezi Zahide Yetiş’le adlı sağlık programını sunan güzel sunucu Zahide Yetiş tüp bebek yöntemi ile hamile kalmıştı. Programına ara veren Zahide Yetiş’ten mutlu haber bekleniyordu ve geldi. İşadamı Cem Arısoy ile evli olan sunucu Zahide Yetiş'in bebeğinin cinsiyeti erkek oldu. İşte Zahide Yetiş ve Cem Arısoy hakkında merak edilenler…

CEM ARISOY KİMDİR?

Cem Arısoy, Zahide Yetiş ile 16 Eylül 2014 yılında Paris’te evlenmiş iki gün sonra’da İstanbul Kuruçeşme’de düğün yapmıştır.

Zahide Yetiş 1979 yılında Viyana'da dünyaya geldi. Liseyi İzmir Özel Fatih Koleji'nde okudu. Dokuz Eylül Üniversitesi Satış Yönetimi ve İşletme Bölümü'nden mezun oldu. TRT'de çocukluk döneminde seslendirmeler yaptı. Birçok programda sunuculuk yaptı. 2009 yılında Kanal D'de yayınlanan Doktorum programıyla tanındı. ATV'de yayınlanan Zahide ile Yetiş Hayata isimli programın sona ermesinden sonra, 7 Aralık 2015'ten beri SHOW TV'de haftaiçi her sabah yayınlanan Zahide Yetiş'le programını sunmaktadır. Ayrıca Dinle! Hayat Sana Fısıldıyor! başlıklı bir kitap yazmıştır. Engelli yazar Onur Ustaoğlu'nun yazdığı Hey! Biz de Buradayız isimli sesli kitaba seslendirme ve tanıtımda destek vermiştir.

ZAHİDE YETİŞ KİMDİR?

Zahide Yetiş, 1979 yılında Avusturya, Viyana'da doğmuştur. Babası burs kazanıp okul için Viyana'ya gittiğinde yeni evli imiş ve Zahide orada doğmuştur. “Allah'ın emir ve yasaklarına uyan” demekmiş Zahide'nin anlamı. Anne tarafı Yunanistan – Selanik, baba tarafı Kütahya’dan İzmir’e gelmiştir. Bir kız, üç erkek kardeşi vardır. Zahide Yetiş çok küçükken anne babası boşanmışlar, o babaannesinin yanında İzmir'de büyümüştür. Ortaokul ve Lise yıllarında Güzel Konuşma, Şiir Okuma ve Kompozisyon Yarışmalarında birincilikler aldı. Lise eğitimini İzmir Özel Fatih Koleji'de tamamladı. Ardından 9 Eylül Üniversitesi Satış Yönetimi ve İşletme Bölümü’nden mezun oldu.

ÇOÇUKLUK YILLARINDA BELGESEL SESLENDİRDİ

Çocukluk yıllarında TRT’de belgesel seslendirmeleriyle televizyonculuk hayatı başladı. Reklam Seslendirmeleri yanı sıra Haber Spikeri ve Metin Yazarı olarak görev yaptı.

TV8 ‘de “Kentlerin Dili” adlı programla Türkiye’yi dolaşarak 25 ayrı şehrin yarı belgesel programını yaptı. Altı yıl boyunca Türkiye'nin ilk Teknoloji Programı olan ‘İnternet TV' yi sundu, ‘İnternet Dünyası' adlı bir gazete köşesi hazırladı. İzmir Fatih Kolejinde Diksiyon Güzel Konuşma ve Artikülasyon dersleri verdi.

TRT Kurumunda, İzmir ve Ankara televizyonlarında “Genç Gözüyle Tartışma” , “İnternet TV”, “Türk Site”, “Gün Başlıyor”, “Şans Karesi” ve “İzlenimler” gibi kadın, eğitim, kültür, eğlence ve tartışma ve yarışma programlarının sunuculuğunu yaptı.

Kanal D'de yayınlanan tam üç sezon “Doktorum” Programını Op. Dr. Aytuğ Kolankaya ile beraber sundu. Daha sonra ATV’de “Zahide'yle yetiş hayata” adlı programda sunuculuk yaptı.

Zahide Yetiş bir kere evlenip boşandı. Zahide Yetiş, işadamı Cem Arısoy ile Paris’te 16 Eylül 2014 tarihinde evlendi. 19 Eylül 2014 tarihinde de İstanbul Kuruçeşme’de düğün yaptı.