Müzeyyen Senar ölümünün altıncı yılında Bodrum’da anıldı

Muğla'nın Byılındaodrum ilçesinde yaşarken 8 Şubat 2015 tarihinde İzmir'de 97 yaşında yaşamını yitiren Türk sanat müziğinin unutulmaz ismi Cumhuriyet'in Divası ve devlet sanatçısı Müzeyyen Senar bugün son yıllarını birlikte geçirdiği sanatçı kızı Feraye Işıl'ın Belediye Meydanı'nda döktürdüğü lokma ile anıldı.

Bodrum'da yaşayan sanatçı dostlarının akın ettiği hayır lokmasına sanatçının hayranlarıda büyük ilgi gösterdi. Lokma dökümünün yapıldığı minibüsün önünde uzun kuyruklar oluştu. Feraye Işıl “Annemin sanatçı dostları. Annem bir Bodrum aşığıydı sık sık beni limana götür tekneleri, denizi görmek istiyorum, derdi. Burada rahmetli Zeki Müren ilede çok değerli anıları oldu. O'nu sevenler bugün bizleri yalnız bırakmadı. O'nun sevgisi insanlara uzattığı yardım eli, halkına her zaman gösterdiği sevgi ve saygının karyılığını böyle güzel anılarla yaşatıyoruz. Pandemi nedeni ile mezarı başına gidemedik ama burada sevenleri ile birlikte annemi andık, ruhu şad olsun” dedi.

Feraye Işıl lokma dağıtımı için gelenlere ikramda bulundu.