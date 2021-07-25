Müzisyen Aslı Gökyokuş’un babası felç geçirdi

Hastaneye kaldırılan babasının tedavisi sürerken Aslı Gökyokuş Instagram hesabından bayram vesilesiyle duygularını paylaştı:

* Hayatı boyunca kendini konuşarak iyi ifade etmiş biri oldu babam. Geçen hafta bizim evde hepimizin gözü önünde geçirdiği felçten beri konuşamıyor, vücudunun sağ tarafı sınırlı derecede hareket edebiliyor.

* Günlerdir içimden hiçbir şey paylaşmak gelmiyor. Çok insana da haber veremedik, halimiz de pek yoktu açıkçası. #tbt için Yaz’ıyla, Beşiktaş’ıyla, benimle, annemle olan video ve fotosunu paylaşmak istedim.

* Geçmiş olsun dileklerini ileten, yanımızda olan tüm dostlara teşekkür ederim. Haberi olmayanlar da buradan öğrenmiş oldu… Bir hastane odasından, hepinize iyi bayramlar…