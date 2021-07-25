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Müzisyen Aslı Gökyokuş’un babası felç geçirdi

Aslı Gökyokuş'un babası Metin Gökyokuş, kızının evinin bahçesinde felç geçirdi. Müzisyen, tedavisi devam eden babası için sosyal medya hesabından duygusal bir mesaj yayınladı.

Güncellenme: 08:35, 25/07/2021
Hayat HaberleriMagazin
Müzisyen Aslı Gökyokuş’un babası felç geçirdi

Hastaneye kaldırılan babasının tedavisi sürerken Aslı Gökyokuş Instagram hesabından bayram vesilesiyle duygularını paylaştı:

* Hayatı boyunca kendini konuşarak iyi ifade etmiş biri oldu babam. Geçen hafta bizim evde hepimizin gözü önünde geçirdiği felçten beri konuşamıyor, vücudunun sağ tarafı sınırlı derecede hareket edebiliyor.

* Günlerdir içimden hiçbir şey paylaşmak gelmiyor. Çok insana da haber veremedik, halimiz de pek yoktu açıkçası.  #tbt için Yaz’ıyla, Beşiktaş’ıyla, benimle, annemle olan video ve fotosunu paylaşmak istedim.

* Geçmiş olsun dileklerini ileten, yanımızda olan tüm dostlara teşekkür ederim. Haberi olmayanlar da buradan öğrenmiş oldu… Bir hastane odasından, hepinize iyi bayramlar…

Yayınlanma Tarihi:08:31,