Müzisyen Engin Nurşani yoğun bakımda

Halk ozanı Aşık Ali Nurşani’nin oğlu Engin Nurşani, geçen yıl gırtlak kanserine yakalanıp müzik kariyerine ara vermek zorunda kaldı. Üsküdar’da bulunan özel bir hastanede tedavi altına alındı. Nurşani, 11 gün önce akciğer enfeksiyonu nedeniyle yoğun bakıma alındı.

Engin Nurşani’nin bitkisel hayata girdiğine yönelik sosyal medyada yapılan paylaşımlar üzerine eşi Dilek Nurşani açıklama yaptı:

* Tedavi süreciyle ilgili herhangi bir sorun yoktu. Eşim 11 gündür yoğun bakımda ama bilinci kapalı değil. Doktorlarıyla sürekli iletişim halindeyiz. Doktorlar bizden aldıkları bilgileri de eşime söylüyor. Tepkisel ve işitme anlamında bir problemi yok. Akciğer enfeksiyonu için antibiyotik tedavisi devam ediyor. Bu paylaşımları neden yaptıklarını bilmiyorum. Eşim bitkisel hayatta değil, komada değil, eşim sabaha çıkmaz diye bir şey yok. Bunlar asılsız haber. (DHA)