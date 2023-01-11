Müzisyen Hakan Yelbiz’e veda…
Muğla'nın Milas ilçesinde dün kullandığı otomobilin dere yatağına devrilmesi sonucu hayatını kaybeden müzisyen Hakan Yelbiz'in cenazesi, memleketi Mersin'de toprağa verildi.
Eşi Sabine Ayper Yelbiz’in yaralandığı trafik kazasında yaşamını yitiren 47 yaşındaki müzisyen Hakan Yelbiz’in cenazesi, Muğla Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerin ardından Mersin’e gönderildi.
Yelbiz için Toroslar ilçesindeki Güneykent Mezarlığı’nda cenaze töreni düzenlendi.
Törene, müzisyenin ailesi ve yakınlarının yanı sıra çok sayıda meslektaşı ve sanatçı katıldı.
Yelbiz’in naaşı, cenaze namazının kılınmasının ardından mezarlıkta defnedildi. (AA)