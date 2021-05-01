Müzisyen Ozan Musluoğlu’nun lüks motosikleti çalındı

Kadıköy’de geçen gün meydana gelen olay şöyle gelişti:

Müzisyen Ozan Musluoğlu motosikletini apartman bahçesinde bulunan demirlik alana bağlayarak evine çıktı. İlerleyen saatlerde sokağa giriş yapan bir motosiklet ile araç içerisinde bulunan toplam 3 hırsız önce sokak üzerinde etrafı gözlemledi sonra Mosluoğlu’nun motosikletinin bulunduğu alana yöneldi.

Hırsızlardan biri yanında getirdiği kesici alet ile motosikletin bağlı olduğu zinciri kesip, sürükleyerek bahçeden dışarı çıkarttı. Dışarda kendisini bekleyen hırsızların yardımıyla çaldıkları lüks motosikleti aracın bagajına koyup olay yerinden hızla uzaklaştılar. Yaşanan hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

“MOTOSİKLETLERİ ÇALAN BİR ÇETE VAR”

Yaşanan hırsızlık olayına ilişkin konuşan Musluoğlu, “Bu bölgede lüks motosikletleri çalan bir çete var. Çaldıkları motosikletleri ise parçalayarak piyasaya sunmak üzere yedek parçaya çeviriyorlar. Motosikletimi çalanlar bir araç ve motosiklet ile gelerek kilidini kestikleri motosikletimi dışarıda hazırda beklettikleri aracın bagajına koyduktan sonra ortadan kayboluyor. Sonuç olarak mağdur durumdayız. Hırsızlık olayını polis ekiplerine de bildirdik, inceleme başlatıldı. Umarım hırsızlık olayına karışanlar en kısa sürede yakalanır ve bu tarz mağduriyetler giderilir” diye konuştu. (İHA)