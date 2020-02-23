Nadide Hayat konusu ve oyuncuları: Nadide Hayat filmi nerede çekildi?

Oyuncuları ile dikkat çeken Nadide Hayat filmi bu akşam televizyon ekranında olacak. Yönetmenliğini Çağan Irmak’ın üstlendiği Nadide Hayat’ın başrolünde Demet Akbağ yer alırken kadroda kendisine Yetkin Dikinciler, Efecan Şenolsun, Gizem Erdem Ümit Erlim, Sadi Celil Cengiz, Sevil Akı isimleri eşlik ediyor. Peki Nadide Hayat nerede çekildi, konusu ne?

Filmseverler televizyonda yayınlanan filmleri kaçırmıyor. Bu akşam Nadide Hayat filmi ekrandaki yerini alıyor. Nadide Hayat, yönetmenliğini Çağan Irmak’ın yaptığı 2015 yapımı Türk filmidir. Filmin başrollerini Nadide karakterine hayat veren Demet Akbağ ve Yetkin Dikinciler paylaşıyor. İşte detaylar…

NADİDE HAYAT KONUSU

Nadide Hanım, 30 yıllık hayat arkadaşını ani biçimde kaybedince, hayat karşısında ne istediğinin boşluğunu yaşar. Bir dönem kendisine hobiler edinmeye çalışsa da, hepsi birer geçici heves olarak kalır. Dikiş kursundan, koroya; gezilerden kabul günlerine hiçbir aktivitede aradığı mutluluğu bulayan Nadide Hanım, gazetede gördüğü bir haberle kendisini önce okul sıralarında, ardından mavi sulara kendini atar. Bir grup genç ve gizemli bir kaptan ile “yeni bir başlangıca” yelken açar!

NADİDE HAYAT NEREDE ÇEKİLDİ?

Nadide Hayat’ın çekimleri İstanbul Üniversitesi’nin yanı sıra Muğla’da gerçekleştirildi.