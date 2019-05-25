Nadide Sultan, anne olmanın tadını çıkarıyor

Nadide Sultan, önceki gün 1 yaşındaki oğlu Kaan ile birlikte Akmerkez'de görüntülendi. Gazetecileri karşısında görünce şaşkınlığını gizleyemeyen şarkıcı, oğlu ile hava almaya çıktıklarını söyledi. Oğlu Kaan ile ilgili konuşan Nadide Sultan “Çok güzel ve müthiş bir duygu anne olmak, keşke önceden olsaydı isterdim ama zamanı buymuş, olgun anne olmanın da tadı çok farklı iyi ki oğlum var” dedi.

SÜRPRİZLER YOLDA

Yeni albüm ile ilgili konuşan şarkıcı “Şu an düşünmüyorum albümü, demo falan yapıyorum ama çok içime sinmiyor ve iptal ediyorum. Yaz sezonunu da kaçırdım zaten. Yeni sezona hayırlısıyla televizyon programı görüşüyoruz inşallah ekranlarda olabilirim sürprizlerle geliyor olacağım” dedi.