Nagihan Karadere’den Survivor itirafı: Akşama hamburger var dediler…

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Survivor yarışmasına daha önce 3 kez katılan Nagihan Karadere, yarışma sürecinde yaşadığı “hamburger” olayını anlattı.

“İlk gittiğimde toplantıda yemek falan hiç konuşmadık, ‘yemek veriyorlardır' diye düşündüm. Parkurda oyun oynadık çok yorulduk. Akşam oldu adada yetkililere sordum; ‘yemek veriyorlar mı?' dedim. Ondanlar da bana ‘bekle bekle akşam hamburger gelecek' dediler” diyen Karadere, “Ben de arkadaşlara ‘kokonatla karnınızı şişirmeyin, yemek gelecek' dedim. Biz bütün gece bekledik, ne gelen var ne giden” dedi.

Kanal D’de yayınlananan, ‘Şule ile Vitrindekiler'e konuk olan Nagihan Karadere’nin Survivor’a ilişkin açıklamaları şöyle:

-İlk gittiğimde toplantıda yemek falan hiç konuşmadık, ‘yemek veriyorlardır' diye düşündüm. Parkurda oyun oynadık çok yorulduk. Akşam oldu adada yetkililere sordum; ‘yemek veriyorlar mı?' dedim. Ondanlar da bana ‘bekle bekle akşam hamburger gelecek' dediler.

– Ben de arkadaşlara ‘kokonatla karnınızı şişirmeyin, yemek gelecek' dedim. Biz bütün gece bekledik, ne gelen var ne giden

– Ertesi gün sorduk yetkililere, ‘abi dün yemek gelmedi…' O da ‘Ne diyorsun Nagihan ne yemeği' dedi. Biz o zaman olayın farkına vardık.