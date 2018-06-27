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Nail Keçili, Ayşe Kucuroğlu’nu bir kez daha hedef aldı
Nail Keçili, Ayşe Kucuroğlu’nu bir kez daha hedef aldı
Bir dönemin ünlü reklamcısı, sosyetenin ünlü isimlerinden Nail Keçili, Ayşe Kucuroğlu'nu Instagram hesabından bir kez daha hedef aldı. Eski eşinin evinde oturan Kucuroğlu'na ateş püsküren Keçili, “Ya hemen evin birikmiş kiralarını öde, ya da çıkın o evden" ifadelerini kullandı.
Magazin 27 Haziran 2018 - 12:43

Bir döneme damga vuran, Türkiye'nin reklam dünyasına yön veren iş adamlarından Nail Keçili, Instagram hesabından sosyetik figür Ayşe Kucuroğlu'na ateş püskürdü.

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Kucuroğlu’nu sosyal medya hesabından defalarca hedef alan Keçili devamında ise “Aksi taktirde günah bizden gidecek. Üzüleceğiz.ama ben o kirayla yaşıyorum. Sizin ne hakkınız bana bu kötülüğü yapmaya. Evi gasp ettiniz. Şu resimdeki hale bak. Yemeklerin en pahalısı ve çeşitlisi, elinde içki, bana ızdırap çektiriyorsun. Ne kadar kalpsiz ve kötüymüşsünüz. Çıkın evden” diye yazdı.

Nail Keçili aylardır, Ayşe Kucuroğlu’nun kendisine kira ödemediğini belirterek sosyal medya hesabından hedef alıyor.

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Son güncelleme: 12:53 - 27.06.2018
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